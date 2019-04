Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Mélanie Dedigama a fait du chemin depuis sa participation à la saison 4 de La Villa des Coeurs Brisés. Celle qui avait pour problématique “L’amour me dégoute”, semble avoir changé d’avis. Grâce au coaching de Lucie et soutenue par ses copains d’aventure, Mélanie a su ouvrir à nouveau son coeur. Il y a quelques jours, sur Instagram, la jeune femme réagissait à la fin de la diffusion de La Villa des Coeurs Brisés. “Le résultat de cette aventure est que j’aime mon homme plus que ma vie alors merci encore à toi Lucie et à mon homme de m’apporter autant chaque jour,” pouvait-on lire en légende d’une joli photo de son couple. Depuis plusieurs mois, Mélanie a officialisé sa relation avec un jeune homme brun mais ses abonnés n’avaient jamais vu son visage. ..

Pour annoncer sa participation à la prochaine édition de La Bataille des Couples, Mélanie présente en exclusivité Vincent, “l’homme parfait”. “Je l’aime plus que tout !” C’est une femme heureuse et amoureuse qui s’apprête donc à se lancer dans un nouveau défi. Mélanie et Vincent sont les premiers à officialiser leur participation à La Bataille des Couples, saison 2. Qui seront les prochains sur la liste ? Restez connecté sur MYTF1 pour ne rien manquer !





