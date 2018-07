Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

Lucie a donné son verdict. Pour cette première semaine d’aventure, elle a testé les couples de la villa sur un des Piliers de l’amour : la complicité. Si certains ont dû réaliser un petit exercice au sein de la villa comme Jazz et Laurent, d’autres tels qu’Hillary et Sébastien ont dû prouver leur sincérité seuls face à Lucie. Après avoir analysé tous les faits et gestes des amoureux, la love coach a révélé quel couple l’avait moins convaincu que les autres.

"Il a une compréhension et une acceptation de l’autre qui fait que vous êtes très unis", a-t-elle déclaré au sujet de Jazz et Laurent, qui ont rempli avec brio leur mission. Hillary et Sébastien ont eux aussi été sauvés par la pétillante blonde. "J’avais rarement vu une connexion et une compréhension à demi-mot d’une telle ampleur", a-t-elle expliqué. Enfin, Lucie a annoncé que Manue et Antonin allaient pouvoir continuer l’aventure.

Malheureusement, Beverly et Vivian ne se sont pas montrés suffisamment complices aux yeux de Lucie et sont donc nominés cette semaine aux côtés de Cassandra et Steven ainsi que Virginie et Vincent. "Vous êtes l’un à côté de l’autre mais pas ensemble", s’est justifiée la coach. Alors, quel couple quittera l’aventure à l’issue de la Cérémonie des bracelets ? Réponse vendredi à 18h30 dans La Villa : La Bataille des Couples sur TFX.