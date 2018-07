Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

Rien ne va plus dans la villa ! Vivian a menacé de quitter le jeu après une nouvelle dispute avec Beverly. Heureusement, il peut compter sur le soutien de son allié – Benoît – pour l’écouter et le conseiller.

Vivian est à bout de nerfs. Après s’être emporté contre Berverly au bord de la piscine, il a annoncé qu’il quittait la compétition sur le champ. Les réflexions de sa petite amie sur le fait qu’il soit trop stratège et qu’il mette le jeu avant sa relation de couple ne lui ont pas plus du tout. Résultat, il a commencé à faire ses valises…

Passablement énervé, Vivian a décidé de s’isoler du groupe et des railleries de sa chérie. Benoît, l’ancien candidat de Koh-Lanta, la alors rejoint pour discuter calmement avec lui. Il a réussi à trouver les bons mots pour rebooster son coéquipier, qui affirmait dès le début de l’aventure vouloir gagner pour rendre fier son papa.

"J’ai toujours tout raté dans ma vie (…) C’est le seul moyen de montrer à mon père qu’il peut être fier de son fils", a confié l’ancien candidat de La Villa des Cœurs Brisés 3 des sanglots dans la voix. "J’aimerais gagner pour Beverly mais aussi pour mes parents. C’est super important pour moi", a-t-il avoué à celui qui se considère comme son "grand frère". À l’issue de cette discussion, Vivian a finalement décidé de rester dans la villa et compte bien aller le plus loin possible. Et ça commence par aller faire ses excuses à Beverly…