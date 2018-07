Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

La première Cérémonie des Bracelets a eu lieu ce vendredi. Les couples se sont présentés dans le Temple de l’amour pour voter contre l’un des couples nominés cette semaine. Ils avaient le choix entre Cassandra et Steven (qui sont arrivés derniers à l’épreuve Pilier), Virginie et Vincent (qui ont perdu l’épreuve Arena) et enfin Vivian et Beverly (qui n’ont pas su convaincre Lucie lors de leur coaching sur la complicité).

Quelques minutes plus tôt, le clan des Sunlight – composé d’Hillary et Sébastien ainsi que de Jazz et Laurent – sont partis en activité avec Manue et Antonin. Ils en ont profité pour mettre en place une stratégie : demander au binôme du clan des Six de voter tous les deux contre Steven et Cassandra en échange de leur protection pour que Vivian et Beverly n’aient pas de bracelets coupés lors de la cérémonie. Si le couple leur a fait croire qu’ils acceptaient ce pacte, il n’en était rien !

Lors de la cérémonie, Vivian et Beverly n’ont perdu qu’un bracelet soit 5000 euros, Steven et Cassandra s’en sont fait retirer trois (l'équivlaent de 15 000 euros) tandis que Virginie et Vincent ont dit adieu à un bracelet. Les Sunlight étaient complètement décontenancés en voyant que leur stratagème n’avait pas fonctionné. Mais ils comptent bien retourner la situation et monter Vivian contre son meilleur ami Antonin… Alors, comment réagira le jeune homme ? Réponse dans le prochain épisode.