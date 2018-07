Par ZY | Ecrit pour TFX |

Alors que Cassandra et Steven retrouvent Lucie pour une séance de coaching, le jeune homme semble très ému quand il évoque sa fille avec qui il aimerait passer plus de temps

A l’approche de la séance de coaching avec Lucie, Cassandra et Steven sont quelque peu stressés. Surtout que leur réussite ou non durant cette séance déterminera s’ils seront ou non nominés cette semaine. Lucie va, en effet, tester le dévouement des deux amoureux l’un envers l’autre.

Pour cela, elle demande à Cassandra et à Steven de se mettre de part et d’autre d’un tableau blanc. Les deux amoureux doivent y marquer, sans se concerter, ce qui, selon eux rend l’autre heureux, ce dont il a besoin. La jolie brune pense ainsi que ce qui rendrait son compagnon encore plus heureux, serait de passer plus de temps avec sa fille, issue d’une précédente relation. Cassandra révèle ainsi à Lucie que Steven parle beaucoup de celle-ci et répète souvent qu’elle lui manque. « Il l’appelle tous les jours. Je sais qu’il ressent ce besoin là [de la voir plus souvent], » confie ainsi la jeune femme.

A l’évocation de sa fille, Steven semble très ému. « Depuis que je suis père, c’est ma priorité, » déclare-t-il à Lucie avant de préciser qu’il peut se sentir très mal s’il na pas pu lui parler dans la journée. Lucie fait alors remarquer à Steven que Cassandra doit lui être énormément dévouée pour qu’elle fasse passer ainsi la fille de Steven en premier : « Ça prouve qu’elle veut ton bonheur, qu’elle a compris que ça passait par là et qu’elle en fait une priorité. »

Conscient de l’amour et du dévouement que lui porte Cassandra, Steven décide de lui faire une jolie déclaration : « Pour moi, le plus grand dévouement qui existe, c’est d’accepter l’enfant d’une autre et de s’en occuper. Ça me touche parce que je me rends compte qu’elle me connaît extrêmement bien, » confie-t-il à Lucie avant d’ajouter à l’intention de Cassandra : « T’es celle qui m’a changé. Tu m’as transformé. Tu es celle avec qui j’ai envie de finir ma vie. Je t’aime très très fort. »