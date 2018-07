Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

Alors que tous les couples fêtaient leur première soirée dans la villa, ils ont dû relever un défi lors d’une épreuve flash. Les filles avaient 15 minutes et pas une de plus pour désigner le couple le moins bien assorti de "La Villa : La Bataille des couples".

Mauvaise surprise pour les couples. La bataille des couples commence sur les chapeaux de roues. Après une première épreuve Pilier qui a couronné Hagda et Tom, les couples s’octroient enfin une petite pause lors de leur première soirée dans la villa. Mais Jazz interrompt rapidement la fête pour annoncer la première épreuve flash de l’aventure. En effet, à n’importe quel moment, les couples peuvent être soumis à une épreuve flash, qui consiste à relever un défi avec à la clé la possibilité de gagner ou de perdre un ou plusieurs bracelets.

Cette fois-ci, ce sont uniquement les filles qui doivent participer. Elles ont 15 minutes pour répondre à une question : "Quel est le couple le moins bien assorti ?" Le couple qui aura obtenu le plus de votes se verra retirer un bracelet. Et Antonin apporte déjà la paire de ciseaux, prêt à dégainer !

Si le choix s’est révélé difficile pour certaines, le verdict est tombé. Ce sont Hillary et Sébastien qui ont eu le plus grand nombre de voix et perdent donc un bracelet. "Ça donne un coup au moral (…) Dix personnes qui pensent que vous n’êtes pas fait pour être ensemble, ça fait beaucoup", confie l'ex de Vincent Shogun. Pour Steven, "il manque ce petit truc" entre les deux amoureux. Des mots qui ont blessé la jolie blonde, émue aux larmes. Heureusement, Jazz est là pour la consoler et l’éloigner du groupe. Les clans se forment déjà dans la villa…