Après avoir découvert que Tom avait noué une relation avec une autre femme, Hagda remet totalement en question son histoire avec lui. Perdu, le jeune homme pense que cet fois leur couple est bord de la rupture et décide de faire chambre à part.

Rien ne va plus entre Hagda et Tom ! Après avoir fouillé dans le téléphone portable de son compagnon, la jolie Brésilienne a découvert un terrible secret qui risque de mettre fin à leur relation. En effet, Hagda a découvert que son chéri avait noué une relation avec une autre femme. Et si ce dernier nie avoir fauté, il justifie son comportement par le fait que Hagda le délaissait.



Alors qu’il se retrouve en compagnie de Benoît, Antonin et Steven, Tom, en plein désarroi, il décide de se confier. Il leur affirme que son couple est voué à l’échec. Il pense en effet que cette situation avec Hagda ne va probablement pas s’arranger. Il leur annonce d’ailleurs qu’ils vont désormais faire chambre à part. Il ne dormira donc pas avec Hagda, pas tant qu’ils n’auront pas eu une véritable explication. « C’est malheureux à dire mais là je pense que c’est peine perdue. (...) Là honnêtement, je suis en plein doute, » confie-t-il ainsi à ses camarades.

Si Tom est très pessimiste quant à l’avenir de son couple avec Hagda, Antonin se veut plutôt rassurant. Le jeune homme qui a traversé une telle épreuve avec Manue pense que Tom et Hagda réussiront à sauver leur couple. En revanche, Benoît n’est pas du tout de cet avis. Alors Tom et Hagda vont-ils vraiment se séparer ? Réponse dans le prochain épisode de La Villa – La Bataille des Couples sur TFX à partir de 18h30.

En attendant de connaître l'avenir de la relation entre Tom et Hagda, on vous propose de découvrir le couple qui se confie sur leur rencontre :