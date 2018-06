Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

Dès le 16 juillet prochain, vous pourrez retrouver "La Villa : la Bataille des Couples" présentée par Christophe Beaugrand sur TFX. Pendant plusieurs semaines, huit couples vont s’affronter et tester leur amour à l’autre bout du monde. Le but ? Devenir le couple de l’année et remporter jusqu’à 50 000 euros. Comment va se dérouler le jeu ? MYTF1 vous dit tout.

Ils s’aiment et ils veulent réaliser le rêve de leur vie. Huit couples se sont envolés en République Dominicaine et s’affronter chaque semaine sur l’un des piliers de l’amour (complicité, confiance, dialogue etc.).. Beverly et Vivian, Hagda et Tom, Hillary et Sébastien, Manu et Antonin, Benoît et Jesta, Jazz et Laurent, Steven et Cassandra ainsi que Vincent Shogun et Virginie tenteront de remporter une cagnotte pouvant aller jusqu’à 50 000 euros.

Chaque couple démarrera l’aventure avec 10 bracelets d’une valeur de 5 000 euros chacun. Mais au cours de la semaine, tout peut être remis en question ! Les couples seront soumis à différentes épreuves qui pourront chambouler la suite de l'aventure. En effet, une épreuve perdue c’est un ou plusieurs bracelets en moins et une nomination pour la Cérémonie des Bracelets de vendredi. Et lors de cette cérémonie, les couples non nominés pourront retirer des bracelets aux couples sur la sellette. Si un couple se retrouve sans bracelet, et donc sans cagnotte, il devra quitter définitivement la compétition. Un seul duo ressortira vainqueur de La Villa : la Bataille des Couples. Mais qu'est-ce qui attend les participants ? Voici le déroulé de la semaine des candidats.

Lundi : l’épreuve Pilier

La semaine commence fort pour les candidats ! Tous les lundis, les duos s’affronteront dans l’épreuve Pilier. Le couple gagnant de sera immunisé et aura la possibilité de retirer un bracelet au binôme de son choix. Pour le couple perdant, la sanction sera sans appel : il se verra retirer deux bracelets et sera nominé pour la Cérémonie des bracelets du vendredi. C’est donc une épreuve déterminante pour la suite de l’aventure.

Mercredi : l’épreuve Arena

Pour cette épreuve, seuls les couples qui ne sont pas immunisés ou nominés pourront participer. Le vainqueur Arena sera immunisé (et restera donc forcément dans l’aventure pour une semaine supplémentaire) tandis que le perdant se verra retirer un bracelet et sera nominé pour la cérémonie des bracelets de vendredi.

Jeudi : le coaching de Lucie

Lucie Mariotti, la love coach de La Villa des Cœurs Brisés, a encore beaucoup de conseils à prodiguer aux candidats. S’ils sont désormais heureux en amour, les couples qui ne sont ni immunisés ni nominés seront testés autour du pilier de la semaine. Mais ce n’est pas tout ! A l’issue de ce test, le couple qui aura été le moins convaincant sera nominé.

Vendredi : la Cérémonie des bracelets

Place au vote ! En fin de semaine, les couples se rendront au Temple de l’Amour pour assister à un véritable moment clé qui viendra tout bouleverser. Les couples nominés seront soumis au vote des autres couples et devront être départagés par les autres couples encore en lice. Chaque vote correspond au retrait d’un bracelet et pourra donc tout remettre en cause. La Cérémonie des bracelets pour les participants de revoir les images les plus fortes de la semaine, de régler leurs comptes et surtout de tenter de convaincre les autres qu’ils ont toujours leur place dans la compétition.

