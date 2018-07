Par ZY | Ecrit pour TFX |

Agacé par les provocations faussement ingénues d’Hillary, Vincent tente d’avoir une explication avec elle. Mais alors que la jolie blonde ne comprend pas l’emportement de son ex, Sébastien est persuadé que si Vincent agit ainsi, c’est qu’il est encore amoureux d’Hillary.

Depuis le début de l’aventure La Villa – La Bataille des Couples, Hillary et Vincent s’évitent. Cependant, cela n’a pas empêché la jolie blonde d’aller voir Virginie pour appuyer là où ça fait mal. En effet, celle-ci n’a pas hésité à dire à sa rivale qu’elle est, pour le moment, le seul amour de Vincent. Il n’en fallait pas plus pour réveiller la colère du jeune homme. Très remonté contre son ex, Vincent décide d’avoir une explication avec elle.

Mais alors que son ex lui reproche de jouer ainsi avec les nerfs de Virginie, sa compagne, Hillary ne comprend pas ce qu’elle a fait de mal. Elle pense ne faire que dire la vérité quand elle maintient mordicus qu’elle a été, pour le moment, le seul amour de la vie de Vincent. Énervé, celui-ci demande alors à la jeune femme si elle pense qu’il est encore amoureux d’elle. Mais la réponse d’Hillary qui est des plus évasives ne plaît pas vraiment à Vincent. Très en colère, le jeune homme préfère alors s’en aller, estimant sans doute que tout dialogue avec son ex est voué à l’échec.

Si Hillary se pose des questions quant aux sentiments de Vincent, Sébastien, lui, ne semble avoir aucun doute. « Je le sens, au fond de moi, qu’il aime encore Hillary. Virginie, c’est bien c’est un amour naissant. Mais j’ai l’impression qu’il n’a pas encore réussi à passer au-delà de votre histoire, » soutient ainsi le jeune homme. Seb a-t-il vu juste, Vincent a-t-il encore des sentiments pour son ex ? Qu’en est-il de ses sentiments pour Virginie ? L’avenir nous le dira…