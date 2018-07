Par ZY | Ecrit pour TFX |

Drôle pour certains, carrément lourdingue pour d’autres, Vivian, ancien candidat emblématique de la huitième saison de Secret Story, a beaucoup de mal à être sérieux. A tel point que quand il se montre attentionné et prévenant, Beverly se méfie : elle craint toujours que son amoureux ne prépare un sale coup. Alors quand Lucie lui demande secrètement de se dévouer entièrement à sa belle, d’anticiper ses moindres désirs durant 60 minutes, Beverly se montre quelque peu suspicieuse quant au changement d’attitude de son compagnon à son égard.

Après s’être dévoué pour elle - à sa façon -, en lui rasant les pieds par exemple, Vivian décide soudain de laisser tomber le masque. Il ouvre ainsi son cœur à sa belle. « T’es vraiment une femme que j’aime énormément et je te promets que je ferai des efforts pour prendre soin de toi parce que t’es une petite princesse et je ne prends pas assez soin de toi dans la vie. (…) Tu mérites beaucoup mieux que ça. Je pense que j’étais un peu égoïste envers toi dans le passé. Mais je te promets que je vais faire des efforts parce que je t’aime vraiment, » a ainsi déclaré Vivian à Beverly.

Emue par cette belle déclaration d’amour, la jolie blonde décide d’embrasser son compagnon tandis que des larmes perlent déjà sur son visage. Mais elle n’est pas la seule à avoir été touchée par ces doux mots d’amour. Jazz n’a pas pu retenir ses larmes non plus. « Ce ne sont mes meilleurs amis, mais ça me touche parce que parfois je vois cette fille à quel point elle est amoureuse de son mec et combien de fois, il peut la peiner. Elle est tellement heureuse que son mec lui dise trois mots d’amour, ce qui devrait être normal dans un couple. Ça me touche pour elle, » a-t-elle ainsi confié.