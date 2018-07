Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

Entre Vivian et Jazz, c’est la guerre. Alors qu'ils se sont rencontrés dans une précédente aventure, ils ne s'apprécient pas et le font savoir. Dès leur arrivée dans la villa, la tension était palpable. À l’issue de la première épreuve Pilier, les deux participants ont monté le ton.

Vivian est déçu de ne pas avoir remporté l’épreuve avec Beverly et a du mal à accepter sa septième place tandis que Jazz le nargue parce qu’elle est arrivée deuxième au classement avec Laurent. De retour sur la plage et avant de débriefer avec Christophe Beaugrand, Vivian et Jazz sont très énervés l’un contre l’autre. S’ils essaient de discuter, la conversation tourne rapidement au clash.

La jeune femme compte bien mener la vie dure à son ennemi tout au long de l’aventure. Et pour cela, elle peut compter sur le soutien d’Hillary, son alliée. Résultat, deux clans sont déjà formés au sein de la villa : d’un côté le quatuor formé par Hillary et Sébastien ainsi que Jazz et Laurent ; de l’autre le reste de la villa. La guerre des clans va-t-elle durer ? De nouvelles alliances vont-elles se former ? La réponse dans les prochains épisodes de La Villa : La Bataille des Couples.