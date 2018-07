Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

Cela fait plusieurs jours que les couples sont arrivés dans la villa. Pour Vivian et Beverly, le début d’aventure n’a pas été simple. Dès la première épreuve Pilier, le jeune homme s’est monté assez poussif avec sa chérie. Il s’était finalement excusé auprès de sa belle et la complicité entre les deux amoureux était repartie de plus belle.

Mais, c’était sans compter sur le coup de sang de Vivian au bord de la piscine quelques jours plus tard. Ce dernier a reproché à Beverly de ne pas se donner à fond dans les épreuves. De son côté, la jolie blonde a affirmé que son compagnon faisait passer la stratégie avant son couple. Des propos qui n’ont pas du tout plu à Vivian, qui a menacé de quitter le jeu sur le champ et donc d’emmener sa moitié dans sa chute. Il est même allé dans sa chambre faire ses valises !

Heureusement, Benoît a réussi à raisonner son colocataire, en lui faisant prendre conscience qu’il devait jouer à deux s’il voulait aller le plus loin possible dans la compétition. Il lui a également fait comprendre qu’il fallait aussi qu’il prenne en compte les conséquences que son départ aurait sur son équipe (le clan des six). C’est donc plus apaisé que l’ancien candidat de La Villa des Cœurs Brisés 3 a retrouvé ses camarades.