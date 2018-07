Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

Après l’épreuve Pilier, place à la première épreuve Arena de la compétition. Cette semaine, ce sont les filles qui se sont affrontées lors d’un défi… Haut en couleur. Elles avaient un objectif : reconnaître certaines parties du corps de leur amoureux. La première manche consistait à identifier le fessier de son partenaire ! Pour ne pas avantager l’une d’entre elles, tous les garçons avaient revêtu le même sous-vêtement : un slip kangourou pas toujours du plus bel effet. Et pourtant, toutes les participantes ont relevé le défi avec brio, excepté Virginie et Manue.

Pour la deuxième manche, elles ont dû reconnaitre la main de leur petit ami mais cette fois-ci les yeux bandés ! Une étape qui s’est jouée à seulement quelques centièmes de seconde ! C’est finalement Jesta, la finaliste de Koh-Lanta, qui a remporté l’épreuve.

Virginie et Manue ont dû être départagées lors d’une ultime manche pendant laquelle elles devaient retrouver le pied de leur moitié simplement à l'aide du toucher. Et c’est Manue qui a gagné, permettant ainsi à son couple d’être immunisé cette semaine. En revanche, Virginie et Vincent perdent un bracelet et sont nominés pour la Cérémonie des Bracelets du vendredi.