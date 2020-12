Episode 44 - Beverly craque et doute de sa relation avec Vincent

Le nouvel épisode de La Villa des Cœurs Brisés a été diffusé ce jeudi 8 février. L’occasion pour les téléspectateurs d’assister à une scène particulièrement émouvante durant laquelle Beverly craque complètement face aux autres habitants.

Depuis plusieurs jours, Beverly tente de construire une histoire d’amour avec Vincent, son prétendant. La jeune femme, qui a eu un véritable coup de cœur pour lui dès les premières secondes, a dû mal à s’ouvrir et peine à lui confier ses ressentis. Et face aux autres Cœurs Brisés, la jolie blonde perd patiente. En effet à la Villa, les habitants ont des avis bien tranchés concernant la relation entre Beverly et Vincent : « A sa place, j’aurais déjà fait mes valises », commente Nadège. Des commentaires qui blessent profondément Beverly, visiblement indécise et perdue. Elle reproche également à Vivian de s’immiscer dans son couple : « Je ne suis pas méchante, c’est juste que je suis quelqu’un de froid et quand j’ai des choses à dire, je suis maladroite dans mes propos. » Beverly n’est pas épanouie dans cette relation. A bout, elle craque et préfère s’isoler dans sa chambre.

Autre chamboulement de ce nouvel épisode : la dispute entre Gabano et Jesseka. Cette dernière reproche au jeune homme de ne pas prendre sa défense lorsque Nadège l’interpelle. Pire encore, lors de la soirée tentation, Gabano aurait « fauté » en flirtant avec l’une des prétendantes présentes. Un écart de conduite trop difficile à supporter pour la canadienne qui a annoncé souhaiter partir à l’issue de l’émission. Ira-t-elle jusqu’au bout ? Gabano a-t-il réellement gâché cette nouvelle idylle ? Toutes les réponses et bien plus encore dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés.





A VOIR - Ce qui vous attend dans l'épisode 45 de La Villa des Coeurs Brisés 3 :