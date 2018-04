Par CA | Ecrit pour TFX |

Dans un couple, des disputes il y en a et il y en aura toujours. Et il faut dire que le duo Beverly et Vivian n’échappe pas à la règle. Les querelles entre les deux amoureux sont très présentes dans la villa et ils ne s’éloignent pas toujours pour les régler. Alors dès que la love coach, Lucie, propose un cours pour "apprendre à se disputer", la réaction d Vivian est immédiate : "Mais on se dispute tout le temps !". Ca, Lucie l’a bien compris mais selon elle, ce nouveau couple ne se dispute "pas bien". Pour illustrer ses propos, la love coach les confronte à la réalité en leur montrant des séquences de différentes disputes.



Lucie propose une solution afin que leurs conflits se règlent plus facilement : communiquer sans hausser la voix. Elle leur présente un processus d'échange initié par Marshall Rosenberg : la communication non violente. "L’idée de la communication non violente est de faire passer un message sans accuser l’autre," explique-t-elle.Le but est de "partager son ressenti en étant factuel sur les faits". Vivian et Beverly ont l’air d’avoir compris le message et sont prêts à faire des efforts. Mais vont-ils être capables d’appliquer ces quelques conseils dans la vie de tous les jours ?