Ils sont toujours amoureux ! Après leur idylle dans la troisième saison de « La Villa des Cœurs Brisés », Beverly et Vivian semblent toujours en couple. Et ça tombe bien puisque les deux candidats emblématiques ont été choisis pour participer au nouveau jeu d’aventure animé par Christophe Beaugrand sur TFX. Comme en témoignent les images ci-dessus, les tourtereaux sont toujours aussi complices...

Cette aventure permet au couple de partager de nouvelles épreuves ensemble. Une façon pour eux de renforcer leur amour. Ce Lundi 25 juin, les tourtereaux célébraient d’ailleurs leur première année d’amour. Beverly n’a pas hésité à adresser un tendre message à son amoureux : « 1 an avec toi mon amour, a-t-elle écrit. Des hauts, des bas, un couple feu d’artifice comme on dit. Je ne remercierai jamais assez ma Lucie et Ah Production de t’avoir mis sur mon chemin. Je n’oublierai jamais toutes ces aventures à tes côtés. » De son côté, le jeune homme a également déclaré sa flamme : « Joyeux anniversaire pour nos 1 an ma queen je t’aime. »

Afin de remporter les différentes épreuves au cours de cette nouvelle aventure, Beverly et Vivian ont d’ores et déjà débuté leurs entraînements. Plus motivés que jamais, les amoureux espèrent vaincre leurs adversaires. S’ils remportent la cagnotte mise en jeu, Beverly et Vivian ont déjà des idées quant à leurs futurs projets : un achat immobilier pour elle, une voiture offerte à ses parents pour lui…