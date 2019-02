Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Aujourd’hui dans La villa des coeurs brisés … Entre Inès et Sofiane, l’histoire se termine avant même d’avoir commencé. Retour sur les temps forts de l’épisode 51 diffusé ce vendredi 22 février 2019 sur TFX.

Au revoir Sofiane

Hier soir, à peine arrivé, Sofiane a expliqué à Inès avoir dû mal à la cerner. La jeune femme doit s’ouvrir. Mais la sortie en canoë kayak n’a pas l’air d’avoir arrangé les choses. Avec ses copines, Inès confie avoir un blocage. “Je suis aussi perdu qu’un gps en pleine campagne”. Dans la piscine de la villa, Inès semble aggraver son cas en annonçant à Sofiane qu’elle souhaite aller à la prochaine soirée tentation. “Ça fait 24h que je suis là et déjà, je sais que ça ne sert plus à rien,” balance Sofiane, au calme sur sa bouée. Il faut se rendre à l’évidence. A bientôt 30 ans, l’homme n’a pas les mêmes aspirations que sa belle ! “Si t’es prête à changer, écris-moi mais pour l’instant, j’ai rien à faire ici”. Sofiane fait ses valises et quitte la villa des coeurs brisés.







Virgil défend Cloé

L’histoire de Virgil et Cloé ne finit pas de surprendre les habitants. Après le bisou de la veille lors de la soirée Saraoké, certains sont perplexes face à ce rapprochement soudain. Dès le petit déjeuner, Jelena et Mélanie s’attaquent à Cloé. Pendant longtemps, les habitants de la villa ont reproché à Cloé de ne pas être honnête envers les sentiments qu’elle porte à Virgil. Aujourd’hui, alors qu’elle assume au grand jour sa relation, ils ne semblent plus être d’accord. Virgil s’emporte dans la cuisine !

Les dents de la mer

Sortie canoë kayak au programme pour Sarah, Mélanie, Inès, Sofiane, Cloé et Virgil. “Depuis le début, je rame au sens figuré et aujourd’hui, je vais ramer pour de vrai,” ironise ce dernier. Vent de panique et fou rire dans quand un monstre apparaît dans l’eau. Après vérification, il s’agit d’un sea lion qui ne peut leur faire aucun mal.







