Julien passe une bonne soirée avec Anissa

Pendant la soirée tentation, Julien se rapproche d’une prétendante : Anissa, « le sosie officiel d’Eva Mendes ». « C’est un peu un fantasme. Elle a ce qu’il faut là où il faut ». Il ne semble par contre l’idée de la revoir.

Matthieu se laisse séduire par Anaïs

Deux filles tombent sous le charme de Matthieu pendant la soirée tentation : Lydia et Anaïs. Si le feeling passe moyennement avec la première, le contact est plus naturel avec la seconde. Ils partagent leurs envies et parlent de la façon dont ils imaginent leur futur. « Je creuse, ça me plait. J’aimerais bien la revoir pour voir ce qu’elle cache », avoue-t-il. La jalousie de Jelena reprend le dessus le lendemain matin même si elle tente de la cacher.

Vivian et Beverly ressortent la valise à bombes

Vivian révèle à Beverly qu’une personne cache bien son jeu dans la Villa des cœurs brisés. Il décide de ressortir la valise à bombes. « Elle va faire mal celle-là », annonce-t-il. Beverly choisit de mettre Vincent dans la confidence et lui explique qu’ils auront pour mission de sortir la valise à chaque scandale ou grosse révélation.

Cloé règle ses comptes avec Virgil

Virgil joue à un jeu dangereux pendant la soirée tentation. Il se laisse séduire par une prétendante. « Dans ma tête, j’ai un signal : Cloé, Cloé, mais je l’entends de moins en moins », avoue-t-il avant d’expliquer : « Je prends du plaisir mais je culpabilise en même temps. En fait, je suis un sale gosse (…) Je me dis Virgil arrête, ça commence à être n’importe quoi ». Un moment qu’Illan immortalise. Dès le lendemain matin, ce dernier montre les vidéos de la soirée à Cloé. La jeune femme explose et annonce à tout le monde, qu’avec Virgil, ils sont en couple depuis plusieurs jours. « Ton attitude, tu me mets le démon. Tu ne passes pas toute la soirée avec la même fille juste pour une couverture auprès de tes potes ». Les autres sont choqués de cette révélation. Virgil et Cloé finissent par avoir une discussion. Cloé ne se sent pas respectée. Virgil essaye, pour sa part, de la convaincre qu’il a pensé à elle toute la soirée.