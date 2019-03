Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Virgil/Cloé : Acte IV - Scène 12

Pour la énième fois, Virgil se comporte en “guignol”. Il avoue que son ex lui manque et part en fou rire lorsque sa petite amie lui confie sa détresse … “Tu m’humilies devant tout le monde,” Cloé fond en larmes ! Avec Virgil, c’est terminé : elle ne veut plus subir. Elle a besoin d’un homme, un vrai. Mais combien de temps avant qu’elle ne lui pardonne ses maladresses, encore une fois ?







Mélanie en coaching avec Fidji

Mélanie a rendez-vous avec Lucie pour un nouveau coaching. Son amie Fidji, venue pour l’aider, l’accompagne. Lucie lui a confié une mission importante : se transformer en love coach afin que Mélanie soit la plus honnête possible dans ses réponses. Pourquoi Fidji est la seule personne avec qui Mélanie n’est pas dure ? “Parce que tu m’apportes tout ce dont j’ai besoin dans ma vie. Tu essaies toujours de me comprendre, tu ne me juges pas”. “Moi, je vois la vraie Mélanie. La fille extraordinaire que tu es,” lui répond Fidji. Un coaching très fort en émotions. Mission accomplie pour Fidji : Mélanie doit maintenant continuer sans elle ! Fidji quitte l’aventure.





Dans le prochain épisode





La villa des coeurs brisés - Du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.