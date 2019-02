Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Coup de foudre à Punta Cana

A Punta Cana, c’est l’heure du dîner. “Seigneur, bénis ce repas de m’avoir ramené une si belle fille !” Julien est déjà sous le charme d’Audrey et semble avoir oublié Shushu. “Un coup de foudre,” chuchote Julien à l’oreille de Vincent. Le rendez-vous est déjà pris pour le lendemain ! “Je pense vraiment qu’Audrey pourrait me correspondre. On a une belle alchimie ensemble,” confie le coeur brisé. Le lendemain matin, Julien ne sait officiellement plus où il en est ! “Shushu, je n’y pense même plus. J’ai envie de kiffer avec Audrey !” Le message est clair. Il invite donc sa prétendante à venir passer la journée à la plage, avec eux. Au programme : speed-boat et discussion à coeur ouvert.







Cloé bouleversante dans son coaching

Cloé et Virgil reviennent de leur date de rêve. “C’était parfait,” se réjouit le jeune homme. Pour l’heure, Cloé a rendez-vous avec Lucie pour un coaching. Toute la villa est réquisitionnée pour prendre part à l’exercice. La problématique de Cloé ? Ses complexes physiques. Pour la love coach, ces complexes résultent plutôt du problème de Cloé de ne pas savoir prendre sa place dans la société. Au milieu de ce qui est son cercle, la coeur brisé doit dire aux autres de sortir de son espace. A travers ses coéquipiers, c’est à ses parents, sa soeur ou encore son ex petit-ami décédé, qu’elle parle. Un coaching très intense et bouleversant pour la coeur brisé …







Inès sur le départ

Après le coaching de Cloé, Lucie décide de prendre Inès à part pour lui parler de Sofiane. La love coach pense que la coeur brisé doit s’isoler avec elle-même, pour tirer les leçons de cet échec. Lucie lui propose de passer la nuit dans la cabane. “J’ai décidé de faire mes valises et de partir,” annonce plutôt Inès à ses camarades. Ira-t-elle jusqu’au bout ?





