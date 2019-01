Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Jelena et Matthieu se remettent ensemble

La séparation aura été de courte durée. Les tourtereaux continuaient de se tourner autour depuis qu’ils avaient décidé de rompre. Mais leur complicité ne trompait personne. Dans ce nouvel épisode, Matthieu et Jelena se remettent ensemble. Revenu de son date avec Anaïs, le jeune homme avoue qu’il n’a fait que penser à elle et qu’il veut retenter quelque chose. « Je suis hyper contente de ce que tu me dis », avoue Jelena. Ils finissent par s’embrasser. Jelena, qui avait invité son prétendant Christophe à venir passer l’après-midi à la Villa, se doit de lui annoncer qu’il n’y aura aucun avenir entre eux. Un coup dur pour lui qui fête ses 30 ans le jour même. Jordan, qui a été récompensé par Lucie lors de la remise des bracelets décide d’offrir à Jelena et Matthieu le date de 24h. Pendant la soirée, la jeune femme avoue : « Je suis en train de tomber amoureuse de toi ».

Vivian et Beverly sur la voie de « la guérison »

Nouveau coaching pour Beverly et Vivian. Lucie leur demande de construire leur avenir en château de sable. A priori, ces deux-là sont loin d’être sur la même longueur d’onde. Pour Beverly, sa vie est toute tracée. Elle s’imagine vivre dans une grande maison et souhaite avoir des enfants dans le futur. « J’ai besoin d’une personne stable », assure-t-elle. Vivian semble avoir davantage peur des responsabilités. Cette séance de coaching semble toutefois bénéfique à leur couple. Pendant la soirée confessions, Vivian fait un pas vers sa dulcinée en avouant devant les autres habitants. « Beverly, enceinte, elle serait très jolie ». Une déclaration qui la touche particulièrement.

Virgil et Cloé se séparent

Rien ne va plus entre Virgil et Cloé. Le jeune homme ne supporte pas qu’elle soit aussi distante. Il demande des conseils à Matthieu. Une réaction que Cloé n’admet pas. Sur un coup de tête, Virgil la quitte devant tout le monde. Mais regrette déjà l’instant d’après. Trop tard, Cloé ne fait pas marche arrière. « Cette attitude va à l’encontre de ce que j’attends dans un couple », affirme-t-elle.

Soirée confessions à la Villa

C’est l’heure des révélations. Les habitants sortent la boite à questions. Quelle fille plait le plus à Jordan ? « Sarah, intérieurement ». Une réponse qui touche Sarah qui ne sait plus trop si elle ressent de l’amour ou de l’amitié pour lui. La hache de guerre est-elle enterrée entre Mélanie et Sarah ? « C’est une des filles qui me fait le plus rigoler », avoue Mélanie qui trouve qu’elles se ressemblent beaucoup dans le fond. « Si on doit se reparler, il me faudra un peu de temps », relativise Sarah. La soirée se finit malheureusement par un clash. Les cœurs brisés ne comprennent pas qu’Illan ne prenne rien au sérieux et se marre à chaque fois qu’un candidat répond à une question.