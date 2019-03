Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Claquettes, chaussettes pour un non-date !

Récemment arrivé dans la villa, Dylan invite Mélanie à boire un verre pour lui remonter le moral après le départ de Fidji. Mais attention, le coeur brisé n’a pas du tout l’intention de la “pécho” alors il lui demande de sortir en jogging. “On ne va faire que des choses atypiques ce soir,” promet Dylan. Pendant ce verre à deux, Mélanie se sent “vivante” et de plus en plus proche du nouveau venu. De retour à la villa, Dylan débriefe de sa soirée avec Julien. Il annonce la couleur d’entrée : avec Mélanie, ce ne sera que de l’amitié. Pour Julien, la jeune femme est déjà charmée.







Soirée Peace & Love

Depuis leur date de rêve, Julien n’a pas revu Audrey alors il décide de l’inviter à la soirée hippie. L’occasion pour elle de faire plus ample connaissance avec les autres coeurs brisés. Sarah la sonde d’ailleurs sur ses véritables intentions … De son côté, Virgil tente de reconquérir Cloé qui a décidé de rompre après une énième frasque. Matthieu lui, vit enfin une relation harmonieuse avec Jelena. Le coeur brisé pense à l’avenir et décide d’en parler avec la principale intéressée. Lui, vit à Marseille. Elle, en Belgique. Un avenir à deux est-il possible ? “Rien n’est impossible, tout est possible.” Jelena se veut rassurante.

Coralie débarque à la villa

Une petite nouvelle fait son entrée dans la villa des coeurs brisés et cela ne va pas faire le bonheur de Jelena … “On se dit bonjour, pas bonjour ?” demande Coralie. Jelena est catégorique et il n’y a pas de politesse qui tienne. En Belgique, toutes les deux ont eu des histoires et Jelena est rancunière. Néanmoins, elle lui souhaite une bonne aventure ! Sa problématique : “Je suis trop exigeante en amour”. “Quand je vois Coralie, j’ai des petits papillons dans le ventre,” commence déjà Virgil. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que les deux se rencontrent …







Barbecue party

Cloé fait la connaissance de Coralie et apprend qu’elle a déjà été proche de Virgil ...Est-ce qu’il y a déjà eu un bisou ? Pour les coeurs brisés, Cloé est hypocrite et se rapproche de Coralie afin de démonter son ex. “Il a envie de faire le kéké pour me rendre jalouse,” balance Cloé. “Mon ex qui parle à ma future femme, c’est très déplaisant comme situation”. Entre Sarah et Jordan, une petite distance s’est installée entre eux depuis le coaching. Une discussion s’impose ! “J’ai envie d’avancer avec toi mais c’est frustrant. Je me sens impuissant,” avoue Jordan. “Il y a ce blocage en moi qui m’empêche d’avancer,” regrette Sarah.







La villa des coeurs brisés - Du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.