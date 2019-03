Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

“VOLIM TE” La déclaration de Matthieu fait pleurer Jelena

Avec Jelena, Matthieu est prêt à franchir un cap. Loin des autres coeurs brisés, il a décidé d’emmener sa belle sur la plage pour observer le coucher de soleil. Après s’être remémoré les souvenirs bons comme mauvais de leur histoire, Matthieu a quelque chose à dire ! Ou plutôt à écrire … Dans le sable, il écrit “Volim Te” qui veut dire “Je t’aime en Croate”. Jelena en pleure !









Les adieux déchirants de Loana : Lucie en pleurs !





Ce matin au réveil, Loana est très triste. Dans la nuit, elle a reçu un message de sa famille et ce n’était pas une très bonne nouvelle. Elle est obligée de quitter l’aventure pour rentrer en France. Loana doit annoncer sa décision aux autres coeurs brisés. Ces derniers sont très touchés par cette annonce. “Aujourd’hui, je peux rentrer en France en me disant : Je suis fière de moi et de ce que j’ai fait ici. Vous avez tous chamboulés ma vie,” confie avec émotion Loana.









COACHING - Dylan “le sauveur” craque devant Lucie





“Comment peut-on se projeter sans rêves ?” demande Lucie. Dylan en a des rêves ! Notamment celui de sauver ceux qui meurent de faim. “Quand tu prends du temps pour toi, tu ne donnes que du meilleur aux autres !” Dylan est ce qu’on appelle un “sauveur” selon Lucie. “Laisse quelqu’un apaiser ta rage et prendre soin de toi,” conseille Lucie.









Date de rêve insolite dans l’épisode 73 de La Villa des coeurs brisés





Dylan a gagné le date de rêve et parce qu’il doit prendre soin de lui, il décide de partir avec Mélanie. Vont-ils passer à l’étape supérieur ? Réponse demain !