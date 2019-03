Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Au revoir Tante May

Les licornes existent et les habitants sont sous le choc ! Alex débarque sur la plage avec une licorne pour demander à Jennyfer de partir avec lui. Il réalise ainsi l’un de ses rêves les plus fous. “Je suis trop contente, je ne pouvais pas lui dire non. C’est la plus belle demande qu’on m’ait faite,” confie la coeur brisé. Quitter l’aventure sur une licorne ? Jennyfer est “hyper partante” et annonce sa décision aux autres habitants. “C’est très égoïste de ma part mais je suis très triste qu’elle parte,” confie Loana, sa grande soeur de l’aventure. Jennyfer part sur sa licorne et avec son prince charmant.





Coaching Loana

Pour Loana, l’heure de son coaching a sonné. Elle retrouve Lucie sur la plage et malgré son appréhension, la coeur brisé a hâte d’avancer sa problématique. Elle n’arrive pas à discerner le bon et le mauvais chez les gens. Lucie veut l’aider à suivre son intuition. Qui est le vrai Marc ? Parmi ces trois hommes aux trois discours identiques, un est véritablement venu pour Loana. Qui est sincère ? Il s’agit de savoir faire confiance à ses sentiments, son émotion. Après l’exercice, Loana parvient à trouver “le bon Marc”. “Mehdi enchanté” !





Shushu/Julien c’est la fin !





Depuis son retour de Punta Cana, Julien retarde le moment où il doit avoir une discussion avec Shushu. Lors de son voyage, il a craqué pour une autre prétendante. Maintenant, il va devoir assumer. Les coeurs brisés ont organisé une petite soirée sur la plage, pour célébrer les arrivées de Fidji et Dylan. Julien a décidé d’inviter Shushu. Va-t-il jouer la carte de l’honnêteté ? “Si je ne sais pas quoi faire, ça va se jouer à Shifumi.” Shushu arrive et Julien est en tachycardie. “Là-bas, j’ai eu un coup de coeur pour une autre”. Conclusion : entre Julien et Shushu, “c’est plus de l’amitié que de l’amour”. “Je m’en bats les c***lles. Bonne chance !”

Virginie sur le départ





Alors qu’elle était venue pour Virgil et vécue une brève histoire d’amour avec, Virginie file désormais le parfait amour avec Vincent. Au saut du lit, Virginie a quelque chose à annoncer à Vincent. Elle doit repartir pour des raisons professionnelles mais pour le jeune femme, aucune raison que le coeur brisé la suive. Il doit continuer ses coachings et régler sa problématique. Pour Vincent qui est en train de tomber amoureux, la nouvelle est un petit peu difficile.









La villa des coeurs brisés - Du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.