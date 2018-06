Par Marine Madelmond | Ecrit pour TFX |

Ils étaient nombreux à avoir le cœur brisé… Et pourtant, les revoilà plus amoureux que jamais. Les candidats de « La Villa, la bataille des couples » sur TFX sont aujourd’hui heureux en amour. Beverly, Vivian, Hagda, Tom, Hillary, Sébastien, Manu, Antonin, Benoît, Jesta, Jazz, Laurent, Steven, Cassandra ou encore Vincent Shogun et Virginie sont les candidats sélectionnés pour cette nouvelle aventure. Et ils sont prêts à s’affronter pour tenter de recevoir le prix du « couple de l’année » et ainsi remporter les 50000 euros mis en jeu.

Animé par Christophe Beaugrand, ce jeu sera très rythmé : les huit duos en compétition devront enchaîner des épreuves réparties en deux catégories : l’épreuve Pilier et l’épreuve Arena. Dès le début de l’émission, les candidats auront tous 10 bracelets. Ils devront donner leur maximum pour les garder le plus longtemps possible, au risque d’être éliminés… Chaque vendredi, une cérémonie sera organisée dans le Temple de l'Amour durant laquelle les perdants des épreuves de la semaine devront être départagés par les autres couples encore en lice.

Tout au long de l’aventure, les huit couples seront également épaulés par Lucie Mariotti, la love coach. Elle leur donnera de précieux conseils pour vivre au mieux leur idylle malgré la compétition. Alors rendez-vous le 16 JUILLET PROCHAIN à partir de 18H30 !