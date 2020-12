Episode 28 - Entre Nadège et Gabano, la tension est à son comble

La jolie blonde ne digère toujours pas que Gabano se soit mis avec Jesseka.

Depuis que Jesseka a intégré la Villa des Cœurs brisés, c’est la soupe à la grimace pour Nadège. La jolie blonde n’a toujours pas digéré sa rupture avec celui qu’elle considère avant tout comme un pote. Alors quand elle a appris que la prétendante de son ex rejoignait les Cœurs brisés au sein de la Villa, elle a dû prendre sur elle pour ne pas craquer.



Le problème, c’est que dans cette situation délicate, Nadège assiste au quotidien à la complicité naissante entre les deux tourtereaux. Et ça, la bouillante blonde a du mal à l’encaisser. Plusieurs fois, le ton monte entre elle et Gabano, lassé de devoir toujours essuyer ses critiques. L’infatigable séducteur aimerait passer à autre chose et profiter de Jesseka sans avoir à se justifier. Il reproche notamment à Nadège de sans cesse alterner entre rires et pleurs, comme si elle jouait la comédie.



La tension atteint son paroxysme lors d’une soirée "blanche" organisée à la Villa. Alors que la fête bat son plein, Nadège est excédée que Gabano et Jesseka dansent sur la table collés-serrés… Triste et en colère, elle ne parvient pas à s’amuser et reste dans son coin, malgré les encouragements et le soutien de ses copines, dont Stéphanie, révolté par l’attitude des deux amoureux. La Belge ne se prive d’ailleurs pas pour le faire savoir à Jesseka, ce qui entraîne ensuite un clash avec Vivian, toujours dans les bons coups. Comment Nadège va-t-elle vivre la situation dans les jours à venir ? Parviendra-t-elle à ne pas craquer et à poursuivre son coaching avec Lucie ? Réponse dans les prochains épisodes de la Villa des Cœurs brisés !