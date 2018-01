Par C.A | Ecrit pour TFX |

C’est ce qu’on appelle prendre sa revanche. Il y a quelques jours, les habitants de la maison, dont Beverly et Vivian, ont dévoilé aux habitants de La Villa des Cœurs Brisés que Florent avait eu une aventure d’un soir avec Tressia. De ce fait, Florent n’a pas tellement hésité à révéler au grand jour que Vivian et Beverly avaient dormi ensemble. Mais Vivian l’assure, il ne s’est rien passé et en plus, il a "fait l’effort de dormir habillé".





Une révélation qui agace de nouveau Vincent, le prétendant de Beverly, qui lui avait pourtant demandé de prendre ses distances avec Vivian. Une "séparation" qui n’aura pas duré très longtemps. Quelques heures peut-être ? "On est comme des aimants. Je me rends compte que c’est fort entre nous. Personne peut nous séparer." déclare Vivian, qui, à l’heure d’aujourd’hui, ne connaît pas la nature de ses sentiments pour Beverly. Même schéma pour Beverly, dont le cœur balance entre Vivian et Vincent. La jeune femme n’est plus certaine d’être folle amoureuse de son prétendant…

