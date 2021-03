Episode 41 - Confidences dans le jacuzzi pour Gabano et Jesseka

Jesseka et Gabano s'isolent dans le jacuzzi pour évoquer leur histoire et leur futur.

Tout se passe plutôt bien pour Jesseka et Gabano. Les deux jeunes personnes continuent à se découvrir et s’apprécient de plus en plus. Pour passer un moment à deux, loin des oreilles et regards indiscrets, le beau brun et sa prétendante s’isolent dans le jacuzzi. C’est l’occasion pour eux de se livrer à quelques confidences. Gabano se dit un peu pensif et confie ses doutes à Jesseka.

Il ne sait pas si c’est la femme qui lui faut, compte tenu de la distance qui les sépare. Jesseka vit en effet au Canada. Le jeune homme poursuit : « je te trouve très jolie, très attentionnée, tu fais très femme et ça j’aime beaucoup ». Cependant, pour Jesseka cela ne suffit pas, elle se demande ce que recherche réellement Gabano et s’il est prêt à tout faire pour garder « sa femme parfaite ».

La belle Canadienne, de son côté, ouvre un peu son cœur, avouant qu’elle trouve « super beau » les moments qu’elle partage avec Gabano. « Je vois que tu fais des efforts ». Elle se dit même prête à traverser l’Atlantique pour venir vivre en France avec lui si leur histoire continue à bien marcher. Cependant, alors que la soirée « tentation » des garçons se profilent, Jesseka prévient qu’elle ne fait ni confiance à 100% à Gabano, « ni pas du tout confiance ». Les aventures des Cœurs Brisés, c’est tous les jours du lundi au vendredi à 19h sur TFX !

A VOIR - Ce qui vous attend dans l'épisode 42 :