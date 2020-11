Episode 47 - Qui est ce nouveau Cœur Brisé à intégrer l’aventure ?

Dans l’épisode 47 de La Villa des Cœurs Brisés, une nouvelle candidate intègre la Villa.

Dans l’épisode d’aujourd’hui, un cœur brisé a intégré l’aventure. A 23 ans, Shirley a décidé de venir dans la villa pour régler sa problématique : Je suis trop méfiante. Célibataire depuis 701 jours, soit environ deux ans, la jeune femme a été blessée par sa dernière relation et n'arrive plus à s'accrocher à quelqu'un. Grâce à la Love Coach, Lucie, elle souhaite "partir à la découverte d’elle-même".



La jeune coiffeuse rejoint l’aventure alors que la bande est déjà bien soudée, mais elle promet à Lucie de bien l’accueillir. Et bien évidemment, cela commence avec beaucoup de questions, parfois très indiscrètes et cela met mal à l’aise Shirley qui se sent "hyper gênée". Alors que Vivian tente de la draguer pour rendre jalouse Beverly, certains candidats ont déjà certains aprioris à son égard. A l’image de Maëva qui trouve qu’elle est un peu trop "prout prout". Comment va se dérouler l’aventure pour Shirley ? Va-t-elle réussir à trouver sa place dans la Villa ?

Les aventures des Cœurs Brisés, c’est tous les soirs dès 21 heures sur TFX !

