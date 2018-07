Par M.M | Ecrit pour TFX |

La soirée s’annonce mouvementée pour les candidats. Une nouvelle épreuve FLASH vient d’être annoncée pour les couples : trois bracelets ont été cachés dans la maison. Ils n’ont que quelques minutes pour tenter de les retrouver… Beverly est la première candidate à avoir la chance de trouver un bracelet, suivie par Manue et Steven : « Ce bracelet blanc, c’est un peu notre bracelet joker. Je le porte fièrement à mon poignet. Je pense que ça nous permettra de nous reposer un peu plus pour les prochaines épreuves », a ainsi confié Manue. Le bracelet représente effectivement 5 000 euros dans les cagnottes respectives du clan des six.

Agacée, Jazz ne cache pas être particulièrement déçue face à cette nouvelle épreuve. Pour faire face à cette défaite, la jeune femme décide d’aller parler à Vivian et Beverly afin d’éviter une nomination. Durant cette épreuve, Vincent s’isole. Après sa discussion avec Hillary pour mettre les choses au clair, le jeune homme s’est finalement disputé avec sa petite-amie Virginie.

Des épreuves difficiles attendent les candidats... La preuve !