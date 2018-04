Par CA | Ecrit pour TFX |

MYTF1. Quel souvenir gardes-tu de la Villa des cœurs brisés 3 ?

"C’est la meilleure émission à laquelle j’ai participé car j’ai vraiment pu être moi-même. C’est très prenant, je ne m’attendais pas à ça. Grâce à cette aventure j’ai changé, j’ai grandi aussi. Ca m’a fait énormément de bien car j’étais dans une période très difficile de ma vie."

MYTF1. Tu as quitté ton prétendant Julien pendant l’aventure et tu es repartie seule de La villa. Es-tu déçue ?

"Pas du tout. Mieux vaut repartir seul que mal accompagné. Puis, je ne pars pas seule mais avec moi-même. C’est déjà beau !"



MYTF1. Tu as répété plusieurs fois que Julien t’avait aidé à avancer. Peux-tu nous en dire plus ?

"Julien m’a beaucoup aidé dans mon coaching, il a été là pour moi alors qu’il n’était pas obligé de le faire. Ca m’a fait du bien de savoir qu’il venait spécialement pour moi et non pour le côté médiatique. Je me dis qu’on peut vraiment rencontrer l’amour dans un programme comme ça."



MYTF1. Pendant cette aventure, tu as appris à t’aimer…

"Si on ne s’aime pas, on ne peut pas avancer car le voyage de la vie, on le fait avant tout avec soi-même. Là-dessus, j’ai énormément progressé, je suis hyper bien dans ma peau et dans ma tête."

MYTF1. Tu dis avoir changé. Comment est la nouvelle Aurélie ?

"J’arrête de me mettre des barrières, je me sens libre dans mes choix. Je vis vraiment pour moi."

MYTF1. Est-ce grâce à Lucie, la love coach ?

"Bien sûr ! Lucie, c’est vraiment une personne en or. Elle est humaine, vraie, on ne peut pas tricher avec elle. Elle m’a bluffée car je sortais d’une psychanalyse de deux ans mais elle a été plus forte que la personne qui me suivait."



MYTF1. Quel est ton coup de cœur de l’aventure ?

"Ma révélation de l’aventure c’est Fanny car, à l’origine, on ne se supportait pas alors qu’on habite pas très loin. J’avais beaucoup d’aprioris et elle aussi mais elle est devenue mon coup de cœur !"

MYTF1. Avec qui t’es-tu le moins bien entendue ?

"Personne, car on était vraiment un bon groupe et j’ai apprécié tout le monde. Je suis arrivée à un moment de l’aventure où il n’y avait plus trop de clashs. C’était vraiment la solidarité qui primait."



MYTF1. A l’heure actuelle es-tu en couple ou célibataire ?

"En ce moment oui, je vois quelqu’un. On verra bien comment ça évolue. Je ne me précipite pas comme j’aurais pu le faire avant."



MYTF1. As-tu de futurs projets ?

"Oui, j’ai pas mal de projets en cours mais je ne peux pas en dire plus, que ce soit musical ou télévisuel ! L’année prochaine, j’aimerais beaucoup participer à The Voice."

Lors d'un coaching dans La villa des coeurs brisés 3, Aurélie a fait la liste de ses qualités. Regardez ! :