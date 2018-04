Par CA | Ecrit pour TFX |

Vous pensiez tout savoir sur les cœurs brisés ? Détrompez-vous. Lors d’une soirée où le temps n’était pas au rendez-vous, les cœurs brisés se sont prêtés au jeu des vérités. Proposé par Antonin, celui-ci est très simple : chacun doit écrire sur un bout de papier un secret, une qualité ou un défaut le concernant. Ensuite, ils ont pour mission d’associer ce secret à une personne.



Tous les candidats de La villa des cœurs brisés ont joué le jeu. Beverly explique être née avec un seul rein, comme son frère, mais rassure immédiatement ses camarades : "Ca ne pose pas de problème. Juste qu’il faut que je boive beaucoup d’eau et aller faire pipi très vite dès que j’en ai envie," explique-t-elle. Vivian quant à lui, a perdu la vie pendant huit minutes lorsqu’il était petit après s’être noyé. "Mon cœur s’est arrêté de battre pendant 8 minutes, c’est mon cousin qui est venu et qui m’a sauvé la vie," confie-t-il, ému. Antonin quant à lui peut se vanter d’être la tête du groupe. Il a obtenu le baccalauréat et a fait des études pour devenir professeur d’histoire. Aurélie Preston a étonné tout le monde en dévoilant qu’elle passait actuellement un concours pour entrer dans la police et qu’elle s'était déjà rasé le crâne !