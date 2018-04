Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

Ça y est, c’est le grand jour. Après 18 semaines d’aventure, les portes de la villa vont bientôt se fermer. Mais avant de se séparer, les cœurs brisés tiennent à remercier Lucie pour tout ce qu’elle leur a apporté durant cette expérience incroyable. Avant de faire leurs valises pour de bon, ils ont tous tenu à faire un petit cadeau à leur love coach. Et ils ont mis du cœur à l’ouvrage !

Les filles ont personnalisé un tee-shirt en écrivant chacune une qualité qui représente Lucie et veulent même lui décerner un diplôme ! "On ne va pas quitter la villa sans faire plusieurs cadeaux à Lucie. C’est à notre tour de faire les choses bien pour elle" explique Beverly. "On a envie de donner à Lucie parce que tout le long de cette aventure, elle nous a donné. Aujourd’hui, c’est à nous de lui rendre", affirme Aurélie Preston. De leur côté, les garçons ont eu la bonne idée de réaliser une banderole sur laquelle on peut lire : "Lucie on t’aime". Le message est clair !

Afin que la surprise soit parfaite, tous les cœurs brisés se rassemblent sous la pergola une dernière fois en attendant l’arrivée de leur mentor. "Je pense qu’elle va être très surprise", confie Antonin. Alors, quelle va être la réaction de Lucie en découvrant cette délicate attention ? Pour le savoir, rendez-vous ce soir dès 19h30 sur TFX pour découvrir l’ultime épisode de La Villa des Cœurs brisés 3.