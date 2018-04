Par CA | Ecrit pour TFX |

Fanny a intégré La villa des cœurs brisés 3 car son cœur balançait entre les hommes et les femmes. C’est lors d’un coaching, où la jeune femme avait les yeux bandés, que son choix s’était porté vers Mélanie. Sur le moment, elle ne savait pas s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme. Depuis ce jour, Mélanie et Fanny se sont rapprochées et une belle histoire d’amour est née entre les deux jeunes femmes. Après leur départ de la Villa sur un coup de tête, elles sont toujours ensemble et plus heureuse que jamais. "Mélanie a tout quitté pour moi, elle est partie de Marseille pour vivre avec moi, près de ma famille," raconte Fanny, lorsqu’on leur demande laquelle d’entre elle fait le plus d’effort dans le couple.

Dans cette même interview, Fanny et Mélanie se livrent sans langue de bois. On apprend notamment que la plus folle des deux est Mélanie. Que la plus colérique, c’est Fanny. Qui est la plus feignante ? "Il n'y en a pas une pour rattraper l’autre ! » affirme Fanny. La plus jalouse, c’est Mélanie et elles sont toutes les deux d’accord sur ce point. Celle qui s’excuse le plus souvent, c’est Mélanie, même si ce n’est pas elle qui est en tort ! "Ce qui est drôle, c’est que c’est moi qui fout la m**rde, mais c’est elle qui s’excuse !" confirme Fanny.



Aujourd’hui, Mélanie et Fanny voient la vie à deux. "On a emménagé dans une grande maison, on a des projets professionnels à deux. On se voit ensemble sur le long terme," assure Fanny dans une interview «bilan» pour MYTF1.