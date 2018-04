Par CA | Ecrit pour TFX |

Julien Bert est un coureur de jupons. Il ne s’en cache pas et l’a ouvertement prouvé depuis son arrivée dans La villa des cœurs brisés 3. Après avoir séduit Maëva Anaïs, Julien est tombé sous le charme de Linda, la nouvelle habitante de la maison. Lucie, la love coach, souhaite lui expliquer les raisons de son comportement. Pourquoi n’arrive-t-il pas à s’engager sur le long terme ? Pourquoi a-t-il besoin de conquérir plusieurs filles ? Tout d’abord, Lucie lui explique que "nos comportements, quels qu’ils soient, ont toujours une influence positive sur nous."



Suite à cela, le cœur brisé tente de trouver la nature de ses actes, et surtout, pourquoi il aimait enchaîner les conquêtes avant de se rencontrer Linda. "Je pense que ça me prouvait que ça me faisait du bien intérieurement, ça flattait mon égo. J’étais égoïste parce que je ne pensais pas aux filles," explique-t-il. Si cette réponse est jugée enfantine par la love coach, elle va néanmoins permettre à Julien d’avancer. Elle lui demande ensuite de se remémorer un moment de sa vie où il se sentait bien et où il a reçu tout l’amour dont il avait besoin. Julien choisit de parler d’un Noël passé il y a six ans, où toute sa famille était présente, "peut-être le meilleur moment de ma vie." Le cœur brisé finit en larmes mais le coaching aura fait son effet. Grâce à cet exercice, Lucie lui rappelle qu’il a grandi dans l’amour et que lui aussi, est capable d’aimer.