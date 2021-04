EXCLU. Nadège Lacroix : "J'espère briser un peu ma carapace"

"Déçue de la gent masculine", Nadège Lacroix a décidé de rejoindre "La Villa des Cœurs Brisés 3" pour "croire à nouveau en l’amour." Elle s’est confiée en exclusivité à MYTF1 sur cette belle aventure à venir !

MYTF1 : Depuis combien de temps es-tu célibataire ?

Nadège Lacroix (Secret Story 6) : Je suis célibataire depuis le 26 juillet de l’année dernière très précisément. Pour le moment, je ne me vois plus trop être en couple. Ça y est, je suis une vieille fille, je vais acheter des chats et un appartement (rires) ! Mon ex a dit que je l’avais trompé alors que dans une interview, il a affirmé que c’est lui qui m’a trompée… C’est un peu difficile de faire confiance alors que moi, je suis droite dans mes bottes. C’est un peu compliqué de croire encore à l’amour.

C’est pour cette raison que tu participes à la Villa des Cœurs Brisés 3 ?

J’aimerais croire encore qu’il y a vraiment des gens qui cherchent une vraie relation, qui ont vraiment envie d’être amoureux. Moi j’ai envie même si je n’y crois plus. J’espère que l’émission m’aidera à enlever un peu ma carapace. J’espère pouvoir me confier et peut-être également rencontrer de nouvelles personnes qui, elles aussi, ont des, comment dire, petits troubles émotionnels. J'espère pouvoir me dire qu’il y a des personnes sensibles et qu’il reste des hommes fidèles, et bien, sur Terre.

Que recherches-tu en amour ?

Le problème, c’est ça… Je suis très idéaliste donc je cherche un peu le Prince Charmant sauf qu’il n’existe que dans ma tête en fait ! (rires) Je n’ai aucun critère en particulier. J’aime les gens intéressants, intelligents, autodidactes... Beaux gosses de préférence évidemment, même si les abdos ne sont pas un critère très important pour moi.

Quelle est ta principale qualité en amour ?

Ma principale qualité, comme mon principal défaut, c’est que je suis excessive. Au début, c’est bien d’être avec moi car on se dit : "elle est très attentionnée, elle pense beaucoup à moi, c’est génial, c’est merveilleux." A un moment, on se rend compte que je pense tellement à l’autre que je l’étouffe carrément ! Je donne tout et j’attends la même chose en retour.

Quel est ton principal défaut ?

La jalousie, la possessivité. J’ai tellement peur d’être déçue et j’ai tellement peu confiance en "l’homme" que je suis un peu obligée de marquer mon territoire. Ce qui me vaut parfois la réputation d’être une méchante fille. Mais je protège juste ce qui compte pour moi.

Qu’attends- tu de La Villa des Cœurs Brisés ?

J’aimerais être un peu plus confiante, ne pas avoir une relation destructrice. J’aimerais avoir une relation qui ne soit pas uniquement des prises de tête, de la tromperie… Ce qui est compliqué, lorsqu’on a une relation avec quelqu’un de la télé-réalité, c’est que lorsqu’il vous trompe, tout le monde le sait et pas seulement vous… C’est un peu difficile à digérer.

As-tu un message à faire passer à tes futurs prétendants ?

J’aimerais leur dire que les actes comptent. Je rencontre un grand nombre de personnes. Mais il y en a beaucoup qui sont merveilleuses dans l’idée. Quand on apprend à les connaître un peu plus en profondeur, quand on voit leurs agissements, on se rend compte qu’il y a un vrai décalage entre ce qu’ils pensent d’eux et ce qu’ils sont vraiment. Il ne faut pas parler pour ne rien dire, mais agir ! C’est un slogan politique ! (rires)

Lucie, la love coach, appuie souvent sur les points sensibles de chacun des cœurs brisés. C’est quelque chose que tu appréhendes ?

J’ai suivi un peu la saison passée car il y avait Eddy qui est mon grand ami. Lui, ça l’a aidé car il a pu parler de certains sujets qu’il n’avait jamais abordés avant. La Villa, c’est une émission dans laquelle on est dans la confession, on n’a pas de barrières, on fait une introspection. La love coach a l’air très efficace ! Avec moi, elle va avoir beaucoup de travail ! (rires) J’ai des difficultés avec l’autorité, si on me dit d’aller à droite, je vais aller à gauche. Donc ce sera un peu compliqué. Si elle est pédagogue, ça devrait bien se passer !

