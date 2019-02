Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Fidji débarque à la villa

Afin d’aider Mélanie dans sa problématique, Lucie a décidé de faire venir une invitée exceptionnelle dans la villa des coeurs brisés. Fidji arrive avec ses valises ! “Je suis une des personnes les plus importantes dans sa vie et j’espère que je vais pouvoir l’aider”.







Destination Punta Cana

Matthieu, Jelena, Virginie, Vincent et Julien viennent de débarquer à Punta Cana. Jelena espère bien trouver des réponses à ses questions concernant sa relation avec Matthieu. Virginie veut kiffer avec son Vincent et Julien compte bien profiter de cette pause loin de Shushu. Matthieu lui, observe Jelena du coin de l’oeil et Julien tente de les rabibocher. C’est pas gagné ! Avant de partir au restaurant, Matthieu décide d’avoir une discussion avec son ex et de “vider son sac”. “Soit on se remet ensemble et on vit une relation sérieuse soit on est amis”. L’ultimatum est posé par Jelena ! Que décidera Matthieu ?

Alex n’est pas en couple avec Jennyfer

Le prince charmant de Jennyfer arrive à la villa. Comme à son habitude, elle joue les timides. Les habitants décident de la mettre en l’aise en révélant son plus grand secret : les licornes ! “Comment se faire larguer en dix secondes ?” pense alors Jennyfer. Mais ce ne sont pas les licornes qui posent problème dans cette discussion. A la question : est-ce que tu te considères en couple ? Alexandre répond non, malgré les bisous échangés. Sa réponse jette un froid ! Pour Jennyfer, c’est une petite déception. “Je suis ultra-susceptible. Je fais du boudin,” avoue la coeur brisé. “Ma démarche est sincère mais j’aime bien prendre mon temps,” confesse le prétendant.



Sarah et Jordan bouleversés par leur coaching

Lucie décide de travailler aujourd’hui avec Sarah et Jordan. En couple depuis peu, Sarah a encore dû mal à s’ouvrir à l’autre et Jordan a toujours peur d’aimer. “L’amour que je n’ai pas reçu auparavant, c’est tout l’amour que j’ai envie de donner à quelqu’un. J’ai aussi peur de l’abandon. J’ai besoin que tu m’aimes !” Jordan craque et ouvre son cœur à Sarah. Si la coeur brisé est réceptive, elle n’arrive toujours pas à faire de même. “T’es rentré dans ma vie et je n’ai plus envie que tu en sortes”. Sarah craque à son tour. “J’ai envie de croire à l’amour”. Le couple arrivera-t-il à avancer ensemble dans la même direction ?







