Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Dylan et Mélanie : La rupture !

La soirée de la veille a été riche en rebondissements. Au petit-déjeuner, c’est un peu la guerre froide ! Dylan ne se remet pas du SMS SOS et tient à “remettre les pendules à l’heure”. “Mélanie m’a pris pour un gros chien et pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté jusqu’à la fin de l’aventure, je ne lui adresse plus la parole”. Mélanie tient à s'excuser pour le message ! Pour certains habitants, les deux coeurs brisés ont joué un jeu dangereux.





Mélanie en crise : “Y’a une mouette qui m’a chi* dessus”

Coralie, Bastien, Julien, Mélanie, Sarah et Jordan partent à la découverte d’une île paradisiaque ! Sur le bateau, Mélanie et Julien s’essaient à la méditation pour se détendre après tous les problèmes. Soudain, Mélanie hurle : “Y’a une mouette qui m’a chi* dessus !” RAS, c’est de la crème solaire !





Entre Cloé et Virgil, c’est muy caliente !

Parce que la musique adoucit les coeurs, Lucie a organisé un cours de danse pour le reste des habitants. Il ne reste plus que quelques jours à Virgil s’il ne veut pas repartir célibataire de cette aventure. Ce dernier compte bien récupérer son ex Cloé grâce à quelques pas de salsa ! “N’essaie pas de m’embrasser,” prévient Cloé.

Cérémonie des Coeurs Brisés d’Or : Qui est le king de la villa ?

Les coeurs brisés sont nostalgiques. Leur aventure touche bientôt à sa fin et ils profitent d’un dîner tous ensemble pour se remémorer les bons souvenirs. Virgil et Vincent ont organisé “La Cérémonie des Coeurs Brisés d’Or” Le premier prix est pour … Sarah ! En récompense ? Un ouvre-boîte pour qu’elle s’ouvre un peu plus ! Jelena a le droit à une paire de baskets, à force de courir après Matthieu. Julien reçoit une couronne de King ! Et pour le râteau ? Virgil bien sûr !

Dylan : L’aventurier VIP va-t-il vraiment passer la nuit dans la cabane ?

Dylan a gagné un pass vip pour passer la nuit dans la cabane au fond du jardin ! L’aventurier se régale et a même promis “Pour moi, je l’avoue c’est un hôtel 5 étoiles”. Il a même promis de faire du feu le lendemain. Va-t-il vraiment passer sa nuit entière dans la cabane ?









Ultime adieu pour Jelena dans l’épisode 75 de La Villa des coeurs brisés





Les coeurs brisés s’offrent une virée en catamaran tous ensemble, pour fêter les derniers jours de l’aventure. De son côté, Jelena décide de tenir la promesse qu’elle avait faite à Lucie en début d’aventure : terminer d’écrire la lettre destinée à son père absent.





La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.