Hagda est malheureuse. Et pour cause, dans le nouvel épisode de La Villa, la Bataille des couples diffusé sur TFX, la jeune femme a fait une terrible découverte. En regardant les messages du téléphone portable de Tom, la candidate a découvert le secret de son compagnon : il était en couple avec une autre femme avant de participer à cette aventure. Un gros coup dur pour Hagda qui a décidé de se confier à Beverly et Virginie. Tom mène-t-il une double vie ? Une situation difficile à gérer pour Hagda qui avoue avoir déjà vécu les infidélités de Tom : « Il l’a déjà fait il y a quelques mois, a-t-elle expliqué à ses deux amies. Je me sens détruite, je viens de tomber de 50 étages. » Déboussolée, Hagda préfère confronter directement Tom mais ce dernier nie les faits.

Alors que les candidats s’apprêtent à se rendre à l’épreuve Arena, un climat tendu s’installe dans le groupe. Tous les couples souhaitent remporter ce défi pour être immuniser lors de la cérémonie. Mais Tom débarque seul sur la plage aux côtés de Christophe Beaugrand… Ou est Hagda ? Réponse dans le prochain épisode diffusé sur TFX !