Les premiers duos ont intégré la villa dans La Bataille des couples et les tensions sont déjà au rendez-vous. Hillary a débarqué avec son chéri Sébastien, qu’elle a rencontré dans une précédente émission. Il y a quelques mois, le couple a vécu une période difficile mais a toutefois décidé d’intégrer le programme. Malgré cette mauvaise passe, Hillary est prête à se battre. Et les embûches seront de taille sur son passage. La jolie blonde ne s’attendait pas à retrouver son ex petit-ami dans le programme de TFX. En effet, Vincent Shogun fait aussi partie de l’aventure. Il est accompagné de Virginie, avec qui il est en couple depuis deux mois.



Il y a quelques années, Hillary et Vincent ont partagé une histoire d’amour avant de se séparer définitivement. Même si aujourd’hui, ils ont chacun refait leur vie, les deux anciens amants ont des rancunes l’un contre l’autre. Et cette rancœur est véritablement tenace puisque la belle blonde confie qu’elle souhaite régler ses comptes avec Vincent au plus vite. Et pour cause, la jeune femme en veut encore à son ex et a des choses à lui reprocher. Alors Vincent et Hillary parviendront-ils à se réconcilier ? Comment va évoluer leur relation ? Affaire à suivre…