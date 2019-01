Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Une fois de plus, les cœurs brisés ne savent plus vraiment où ils en sont lors de ce quatorzième épisode. Petit résumé…

Jordan attend la bénédiction de Sarah

Depuis quelques jours, Jordan se rapproche de Mélanie. Il veut apprendre à la connaitre mais est gêné par le fait que Sarah, qu’il connait depuis longtemps ne s’entende pas avec la jeune femme. « J’interdis rien, mais ça me fait chier », avoue Sarah. « Si tu te mets en couple avec elle, je ne te calcule plus », lui lance-t-elle. « Pour moi, ce n’est pas une fille bien ». Jordan est désemparé : « J’ai le cul entre deux chaises », se confie-t-il face à la caméra.

Entre Julien et Manon, ça se complique

Depuis que Manon a fait son entrée dans la Villa, Julien semble complètement bloqué. Il n’arrive pas à ouvrir son cœur et ne sait même pas quoi lui dire. « Pour toi, être amoureux, c’est une faiblesse », lui lance Mélanie. Julien explique qu’il a besoin de créer un manque. Ce qui Mélanie trouve paradoxal. Pourquoi demander à Manon de venir dans la maison s’il ne veut pas être au quotidien avec elle. L’attitude du jeune homme intrigue. Il ne reste pas à la soirée prétextant qu’il est malade. Lui-même ne sait pas si cela est réel ou psychologique. Il en conclue tout de même qu’il n’a pas un vrai feeling avec Manon.

Illan stoppe son coaching

Lucie lui demande de pardonner à la jeune femme qui l’a trompé et l’a fait souffrir. Elle lui demande d’enregistrer un message pour faire le deuil de cette histoire. Illan fond en larmes, il ne s’en sent pas capable. La coach love ne lui en tient pas rigueur même si elle ne le récompense pas lors de la cérémonie des bracelets.

La réaction de Cloé choque

Lors de la cérémonie des bracelets, Lucie récompense Mélanie en lui offrant un date de rêve de 24h. La jeune femme préfère le donner à Virgil et Cloé. Si le jeune homme est comblé, Cloé semble beaucoup moins enthousiaste. Pour les garçons, elle se fiche de la figure de Virgil. Ce dernier commence à douter : « Soit elle joue la comédie (comme les autres ne sont pas au courant qu’ils sont ensemble NDLR.), soit elle est vraiment dégoûtée et me prend pour un con ». Cloé lui avoue qu’elle a beaucoup de mal à mentir aux autres. Elle commence, finalement, à s’ouvrir davantage lors de leur date.