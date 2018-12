Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Illan fond en larmes pendant son coaching

Pour Lucie, Illan se trompe de problématique. Il ne s’agit pas du fait qu’il ne trouve personne à sa hauteur mais plutôt qu’il ne veuille personne dans sa vie. La love coach qui pense qu’il « se connait parfaitement et qu’il contrôle son image », lui demande de se regarder face à un miroir et de se répondre à lui-même. Illan avoue qu’il a peur de l’abandon et se met à fondre en larmes. Il explique qu’il a beaucoup souffert dans le passé à cause d’une femme qui l’a trompé. « Ce qui fait le plus de mal, c’est de penser à tout ce que j’avais construit et qui s’est détruit », dit-il.

Jelena et Matthieu se réconcilient

Depuis leur séparation Jelena et Matthieu ne se parlent plus. Une situation qui les touche tous les deux. Le jeune homme fait le premier pas et avoue que leurs discussions leur manque. Ils décident de revenir amis et de prendre leur temps pour voir comment les choses évoluent. « J’espère terminer avec lui », annonce Jelena face à la caméra.

Virgil, Cloé ne savent plus où ils en sont

Alors qu’ils rentrent de date, les habitants de la Villa leur demandent ce qu’ils ont pensé dans leurs prétendants respectifs. « Elle m’a fait comprendre que son prétendant ne l’intéressait pas, qu’elle me préférait », raconte Virgil. Cloé s’insurge aussitôt. Pour lui, le jeune homme n’a rien compris. Finalement, les deux cœurs brisés se braquent et ne supportent plus que les autres candidats s’immiscent dans leur relation ambigue. « On dirait une maison de fous », lance Virgil. Tous sortent finalement au restaurant. Cloé explique à Virgil qu’elle est perdue et qu’elle ne sait pas s’ils seront ou non un jour ensemble. Virgil ne supporte plus la situation et lui dit qu’il souhaite prendre ses distances.





Entre Julien et Manon, ça avance

Julien décide d’inviter sa prétendante, Manon au restaurant. Mais une fois face à elle, il ne sait plus quoi lui dire. Il demande alors à Jordan de lui donner des conseils par SMS interposés. Finalement, Julien confie à la jeune femme qu’elle lui plait beaucoup. Manon, de son côté, lance qu’elle est prête à lui faire confiance. Ils échangent un nouveau bisou.

Jordan se rapproche de Mélanie

Jordan essaye de comprendre pourquoi Mélanie et Sarah, son amie ne peuvent pas se supporter. « On a des personnalités qui ne collent pas. C’est ton amie, je ne veux pas dire des choses blessantes devant toi », lance Mélanie. Jordan est gêné car il souhaite la découvrir davantage mais s’il doit faire un choix, il privilégiera Sarah.