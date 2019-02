Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

La bombe de Cloé qui pique Sarah

Les coeurs brisés sont d’humeur à jouer alors Inès lance “le téléphone déformé”. Le but ? Enoncer une vérité et la répéter à l’oreille de son voisin jusqu’à découvrir à quel point, la vérité a été déformée. Sarah lance un “Cloé kiffe Virgil mais elle n’assume pas”. Cloé se sent une nouvelle fois agressée par Sarah et compte bien se venger ! “Jordan n’a pas eu Mélanie, du coup il aura Sarah” Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ? Pas sûr … Cloé en prend plein la figure !

L’officialisation de Sarah et Jordan

Bilan de la semaine avec Lucie à la villa. Elle note l’absence de Jelena et demande des explications à Matthieu. Jordan officialise sa relation avec Sarah et Mélanie leur souhaite même tout le bonheur du monde. Loana reçoit le date de rêve de la part de Lucie et l’offre à Sarah et Jordan. Les deux tourtereaux partent un date de 24h en amoureux ! “Tous les deux, on est un peu pudique donc ça fait du bien de se retrouver à deux,” confie Jordan

Illan fait ses adieux

Grâce à ses coachings avec Lucie, Illan pense en être venu à bout de sa problématique et a ouvert son coeur à une jeune femme rencontrée avant le tournage. Et surprise, il s’agit de Vanessa Lawrens, une ancienne coeur brisée …“Il est temps pour moi de retrouver l’amour de ma vie” Illan sort la valise à bombes et annonce à ses amis qu’il part ! L’aventure des coeurs brisés s’arrête pour lui …

Virgil, le petit lâche

Depuis son arrivée dans la villa, Virgil a bien dû mal à mettre à l’aise sa prétendante Virginie. En soirée, Inès et Chloé décident de titiller Virgil, “un gros bébé qui n’assume jamais rien”. “On lui fout un coup de main parce qu’il n’est pas assez fort pour s’en débarrasser,” chuchote Cloé. Sur la table d’à côté, Virginie s’agace : “T’es en train de laisser couler le bateau pour que moi, je prenne une décision”. Que va décider Virgil ? “C’est un petit lâche,” confie Vincent qui craque de plus en plus pour la prétendante de son copain ...

Le come-back de Jelena

Jelena a quitté la villa quelques jours plus tôt, après une énième rupture avec Matthieu. Mélanie tente aujourd’hui de la faire revenir … “Ca va être chaud patate” ! Alors que les coeurs brisés passent une belle soirée à l’extérieur de la villa, Jelena débarque sans prévenir et plus déterminée que jamais ...





