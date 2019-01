Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Lucie n’arrive à rien avec Vivian et Beverly

Rien ne va plus entre Vivian et Beverly. Ils ne se comprennent pas, ne s’écoutent pas et ne cessent de se disputer. « Il n’a pas de limites Vivian. Il est dur. Il lui lance des pics. Pour lui, c’est de l’acquis », juge Jordan. Pour Vincent, ils sont arrivés au point de non retour. Ce que semble confirmer le coaching de Lucie. « La situation est grave. Le degré de violence que vous avez lorsque vous vous disputez est proportionnel au degré d’amour que vous avez l’un pour l’autre ». Cette dernière leur demande de rejouer une scène de dispute et d’échanger leurs rôles. Très vite, la situation dérape. L’exercice vire au cauchemar. Ils ne sont plus maitrisables. Lucie qui est d’une patience hors norme à son habitude quitte le coaching, choquée. « Je n’ai jamais entendu des gens se parler comme ça. Je suis dégoûtée de ce que je vois. Demmerdez-vous ».

Julia donne rendez-vous à Dylan

Julia a bien réfléchi, elle souhaite revoir Dylan. « J’ai ressenti un coup de cœur que je n’ai pas eu depuis longtemps, un feeling que je n’ai pas eu depuis longtemps ». Elle demande conseille à Jelena avant de se lancer à lui envoyer un SMS. Dylan accepte de la revoir et décide d’emmener deux amis avec lui. Julia propose à Jelena et Mélanie de l’accompagner à son rendez-vous.

Illan rompt avec Maïra

Illan doute. « Dans la Villa, ils ne pensent pas que tu es la femme de ma vie », lance-t-il à Maïra. La jeune femme ne comprend pas qu’il ne puisse pas prendre une décision seul. « Je pensais qu’il avait plus de personnalité », avoue-t-elle. « Je ne sais pas où j’en suis, je ne veux pas jouer avec toi », admet d’Illan avant de rompre avec Maïra.