Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TFX |

En entrant dans La Villa des Coeurs Brisés cette saison, Illan avait pour problématique : “Je ne trouve personne à ma hauteur”. Si son intégration n’a pas toujours été évidente auprès des autres habitants, il a su faire sa place doucement mais sûrement. De toute façon, il le dit aujourd’hui, il n’était pas venu pour se faire des amis mais bel et bien pour trouver l’aide Lucie. Après des coachings “très difficiles mais qui fonctionnent”, Illan a pris une grande décision : quitter La Villa des Coeurs Brisés.



“Lucie a un pouvoir magique”

Fier d’avoir résolu sa problématique en pardonnant à son ex de l’avoir abandonné, Illan a choisit de poursuivre sa route. Une femme en particulier n’est pas étrangère à cette décision surprise. Et il s’agit d’une ancienne coeur brisé que les téléspectateurs de TFX connaissent bien : Vanessa Lawrens, qui n’est autre que l’ex de Julien. Si plusieurs mois après le tournage de cette saison 4, Illan confie dans son interview, ne plus être avec la jeune femme depuis 1 mois et demi, il assure : “Je suis encore amoureux d’elle”. De cette aventure, il gardera surtout le souvenir de Lucie et de son “pouvoir magique”. “Je lui dis merci pour ce qu’elle a fait”.



MYTF1 vous propose de (re)découvrir la déclaration d'amour d'Illan à Vanessa :