Episode 18 - Incroyable ! Florent et Julien craquent… pour la bonne cause !

Qu’arrive-t-il à Florent et Julien ? Alors qu’ils sont en soirée tentation avec des prétendantes, les deux garçons prennent une décision radicale.

Cupidon aurait-il frappé dans la Villa des Cœurs brisés ? Florent et Julien semblent en tout cas dans de bonnes dispositions pour enfin changer et laisser derrière eux leurs problématiques de séducteurs invétérés. Florent a envie de bien faire les choses avec Stéphanie, qu’il tente de séduire depuis le début de l’aventure en prenant son temps. Pour preuve, la sortie en quad lors de laquelle les deux Cœurs brisés se sont retrouvés en tête à tête. Florent n’a alors rien tenté alors que Stéphanie n’aurait pas dit non à un baiser. Quant à Julien, en pleine semaine de coaching, il tient absolument à montrer à Maëva qu’il a changé.

Alors quand Lucie, la love coach, propose une soirée tentation aux garçons, c’est un nouveau défi qui se présente à eux. Florent et Julien accompagnent les autres, mais visiblement le cœur n’y est pas. Une fois les prétendantes arrivées au bar, les deux beaux gosses font le même constat : ils n’ont pas leur place ici. Ils se verraient mieux à la Villa auprès de celles qui font pour le moment battre leur cœur.

Aussitôt dit, aussitôt fait, Florent et Julien rentrent aussi sec à la Villa afin d’y retrouver les filles et montrer à Maëva et Stéphanie qu’ils ne mentaient pas quand ils disaient qu’ils allaient changer et bien se tenir. Mais surprise, ils ne trouvent à la Villa que Nadège qui leur annonce que les autres filles ont décidé de sortir en boîte… Comment les garçons vont-ils réagir ? Réponse demain dans le prochain épisode de la Villa des Cœurs brisés !