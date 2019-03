Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Inès quitte l’aventure

Inès demande à parler à Lucie pour lui avouer qu’elle n’a pas vraiment jouer le jeu de la cabane. Pour elle, c’était une punition qu’elle ne méritait pas et a préféré partir à la soirée tentation. “Je me suis rendue compte que je n’avais pas forcément de problème et que je ne suis qu’une fille de 19 ans qui a envie de s’amuser. J’ai décidé de partir de l’aventure,” balance Inès. “Là où j’ai les boules, c’est que tu as pris la place de quelqu’un d’autre.” Lucie est amère ! Inès est sûre “à 1000%” de son choix et il est temps d’annoncer la nouvelle aux autres habitants. Loana et Virgil sont les plus tristes mais ils ont une dernière soirée à passer ensemble pour se consoler.







D’amour ou d’amitié

“Ce mec à 90%, c’est l’homme que je voudrais” Loana n’a pas eu le coup de coeur pour Manuel. “J’ai envie respectueusement de le voir et de lui dire que je ne peux pas lui donner plus que de l’amitié”. Manuel était venu pour trouver l’amour. Au lieu de ça, il a permis à Loana de reprendre confiance et de l’aider dans son coaching. En soirée, elle décide de lui avouer “respectueusement” la vérité.



Julien sort les rames

Après sa rencontre avec Audrey à Punta Cana, Julien a décidé de rompre avec Shushu. Sauf que la première n’est toujours pas au courant de l’existence de la seconde. Julien va-t-il jouer la carte de l’honnêteté ? La dernière fois qu’il a vu Audrey, c’était en boîte à Punta Cana, lorsqu’il l’a planté après une dispute avec Vincent. Julien décide de lui envoyer un message pour l’inviter à discuter en date de rêve. “J’arrive,” lui répond Audrey. C’est parti pour un date de rêve de 24h et pour l’instant, aucun nuage à l’horizon. Pourtant, la jeune femme a bien l’intention d’avoir des explications.







Dans le prochain épisode ...

La première chose que Virgil a fait ce matin ? Regarder le lit vide d’Inès et “avoir un petit pincement au coeur”. Virgil multiplie les maladresses ! “En restant en couple avec lui, tu ne te respectes pas,” balance Mélanie. “Virgil se fout d'ma gueule publiquement” regrette Cloé. La fois de trop ? Réponse dans l'épisode de demain !





