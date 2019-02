Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Cloé encaisse

Cloé s’est isolée sur la plage. Depuis plusieurs jours, elle est la cible d’attaques constantes de la part des autres habitants. “Là, la haine qui est autour de moi est en train de me bouffer,” confie Cloé à Jennyfer. Lucie arrive à la villa alors que l’ambiance est électrique … Jennyfer, Mélanie et Matthieu obtiennent les bracelets tant attendus. Ils ont réussi leurs coachings ... Et la date de 24h est attribuée à Matthieu ! Jelena s’imagine déjà en train de faire ses valises sauf que le coeur brisé en a décidé autrement. “Je veux d’abord travaillé sur moi-même alors ma date, je vais la donner à Inès,” annonce-t-il. Virgil “serre les dents”. “J’essaie de garder bonne figure mais ça pique,” avoue ce dernier. De son côté, Matthieu tient à expliquer à Jelena, sa décision.

Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ?

"Ce soir, c'est soirée vérité. Les hypocrites : préparez-vous !" annonce Sarah. "Evidemment moi, dès le début, j'en prends plein la figure," confie Cloé qui se voit viser par la première question. Au sujet de Loana par contre, les coeurs brisés sont unanimes. Elle fait beaucoup de bien au groupe ! Mélanie elle, confirme qu'elle préfère les animaux aux humains. Vincent se sent prêt à trouver l'amour. "Virgil, Inès et Cloé : quelle fille pour une vie et pour une nuit ?" Cloé est la femme d'une vie pour Virgil. "Je sais qu'avec elle, ce n'est pas vraiment fini". Mais à savoir ce que cette dernière ressent pour Virgil, elle avoue : "Se remettre ensemble ? Non". Virgil s'en prend violemment à Cloé : "T'assumes pas !".





Inès en mode "Eva Longoria"

Direction date de rêve pour Inès et Sofiane ! Pour l'occasion, la coeur brisé a mis le paquet en mode "Eva Longoria" mais décide de tester son prétendant. "Je suis très jalouse, rancunière, invivable, ..." Elle fait la liste de ses défauts pour faire fuir son prétendant et lui pose "1500 questions". Sofiane ne sait plus où donner de la tête mais semble passer le test. "Il réussit tout et ça évolue bien pour l'instant," confie Inès.