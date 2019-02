Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Le date raté de Mélanie et Jelena

Fraîchement célibataire, Jelena part à la rencontre d’un nouveau prétendant au côté de Mélanie. Lors d’un date à 4, elles font la connaissance de Jimmy et Thomas, “le buffle” venu pour Jelena avec qui il a déjà parlé sur les réseaux sociaux … “Comme d’habitude, c’est mort !” Mélanie ne ressent aucun feeling avec son prétendant. De son côté, Jelena a encore Matthieu en tête et met au parfum Thomas. “Je suis amoureuse et tu arrives au mauvais moment,” assume la jeune célibataire. NEXT !





Le bisou de Sofiane et Inès

Inès se confie à Jennyfer et Cloé. Elle a besoin de ses copines pour passer à la vitesse supérieure avec Sofiane. Inès envoie un sms à son prétendant pour l’inviter à passer du temps à la villa. Lorsqu’il débarque, Virgil fait preuve de maturité en accueillant gentiment Sofiane mais il n’en pense pas moins. “On le voit qu’il fait du boudin le Virgil,” ironise Jennyfer. “Clairement, je suis sur un sentiment de frustration. Mon ex ramène son mec à la villa. Il est beau, grand, musclé, bronzé et gentil en plus. Je suis à terre,” confie Virgil. Inès et Sofiane font connaissance sur la plage. “J’ai envie de t’embrasser,” lance le prétendant. Et c’est le bisou, sous les applaudissements des coeurs brisés. “Digne d’un conte de fée,” se réjouit Inès.







Tentation à la villa

La soirée tentation se délocalise à la villa ! Les garçons vont recevoir leurs prétendantes tandis que les filles sont invitées à dîner en dehors de la villa, pour leur laisser le champ libre. “On est à domicile,” s’amusent les garçons. Matthieu lui aussi est très chaud et espère bien oublier Jelena. Aaliyah et son “style Selena Gomez” séduisent beaucoup Virgil et c’est réciproque ! Un date en tête à tête s’improvise déjà. Virginie semble déjà loin … Diane elle, s'intéresse de près à Julien mais ce dernier n’est pas très réceptif. A-t-il des regrets par rapport à Shushu ? Matthieu a déjà fait connaissance de Chloé lors d’un précédent rendez-vous.



Mission Explosion

Pendant ce temps, les filles débriefent durant leur dîner mais très vite, ce que font les garçons devient le sujet vraiment intéressant. Mission commando pour Mélanie, Jelena et Jennyfer ! Le trio infernal espionne les garçons à travers les volets. Virgil à deux doigts de conclure, Matthieu pas loin de chopper ! Jelena envoie un sms à son ex : “Ca va, tu penses pas trop à moi ?” Matthieu le montre à sa prétendante. Jelena commence à bouillir ! Dans le prochain épisode, elle pète littéralement un plomb ...

