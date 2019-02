Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Inès a trouvé "l'homme de sa vie"

Passer 24h en date de rêve avec son prétendant Sofiane, semble avoir donné des ailes à Inès. “En fait, je suis tombée amoureuse de toi”. “C’est pas un peu précipité ?” rétorque le principal intéressé. “Je sais que t’es l’homme de ma vie,” assure la coeur brisé. “Bah go !” Inès avoue que c’était une blague ! “On va y aller mollo”. Mais elle veut lui faire intégrer la villa, “le test final”. De retour, Inès fait un débrief rapide et demande le vote des autres habitants au sujet de l’intégration de Sofiane dans la villa. A l’unanimité, c’est OUI !



"Je t'attendrai"

La veille au soir, “Cloé s’en est un peu mangé plein la tête mais c’est mérité,” raconte Jordan. “A Marseille, je la connais et elle n’est pas comme ça,” promet Matthieu. Virgil décide de provoquer une discussion avec son ex, pour savoir comment elle se sent. Cloé veut se concentrer sur elle, son aventure et son coaching. “Ça me touche parce que depuis le début, il est là” avoue la coeur brisé à l’égard de Virgil qui se dit “frustré”. “Je t’aime depuis le début de cette aventure”. Cloé avoue que la porte n’est pas définitivement fermée. “Essaie de remonter la pente et je t’attendrai en haut,” ironise Virgil.



LE BISOU !

Lucie entre dans la villa avec un panier surprise. A l’intérieur, tout le nécessaire pour faire un roman-photos sur l’aventure des coeurs brisés. L’exercice a pour but de ressouder les liens du groupe et d’apaiser les tensions. “Une idée fantastique,” se réjouit Jelena. “Ça remémore des souvenirs et ça prouve à quel point, l’aventure est riche en émotions,” pour Julien. Les coeurs brisés s’en donnent à coeur joie ! Après l'atelier photos, place à la pétanque. Sarah et Jordan invitent Julien et Jennyfer et leurs prétendants à se joindre à eux. L'occasion pour Jennyfer de passer à la vitesse supérieure avec son prétendant !





La villa des coeurs brisés - Du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.